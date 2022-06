Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 21.06.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Diebstahl von Baustellenbeleuchtung ++ Einbruch ++ Sachbeschädigungen ++ Fahrten unter Betäubungsmitteln ++ Verkehrsunfälle ++

Diebstahl von Baustellenbeleuchtung

Leer - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden um kurz nach 03:00 Uhr zwei 18-jährige Fahrradfahrer in der Heisfelder Str. kontrolliert, die Baustellenleuchten bei sich hatten. Auf die Herkunft dieser angesprochen gaben die in Leer und Moormerland wohnenden jungen Männer an, die Leuchten gefunden zu haben. Ermittlungen im Stadtgebiet ergaben, dass diese Leuchten zuvor von einer Bauastelle im Pastorenkamp entwendet worden sind. Gegen die beiden 18-jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch

Leer - Im Zeitraum von Sonntag, 16:30 Uhr, bis Montag, 18:15 Uhr, haben unbekannte Täter die Tür eines Vereinsheimes im Turnerweg gewaltsam geöffnet und sind so in die Vereinsstätte gelangt. Dort haben sie das Vorhängeschloss eines Kühlschrankes aufgebrochen und aus diesem drei Kisten Bier und eine Flasche Schnaps mitgenommen.

Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Bunde - In der Zeit von 07:10 Uhr bis 11:20 Uhr hat ein unbekannter Täter am Montag in der Straße Ditzumerverlaat einen dort auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus abgestellten Pkw Audi A4 beschädigt. Vermutlich mittels eines Pflastersteines wurde das Glashebedach des Pkw zerstört. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Weener - Ebenfalls am Montag haben unbekannte Täter im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Hauseingangstür in der Straße 'Zum Sportplatz' beschädigt. Die äußere Scheibe der Thermopenverglasung wurde zerstört.

Fahrten unter Betäubungsmitteln

Leer - Gegen 15:00 Uhr wurde am Montag ein Pkw VW in der Grenzstr. kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem 40-jährigen Fahrer aus Moormerland diverse Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Eine Blutentnahme wurde auf freiwilliger Basis auf der Dienststelle durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Weener - Ebenfalls am Montag wurde gegen 22:30 Uhr ein Pkw Renault in der Graf-Ulrich-Str. kontrolliert. Die 19-jährige Fahrerin aus Weener räumte den Konsum von Amphetaminen und Cannabis ein. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfälle

Emden - Gegen 07:00 Uhr ist es am heutigen Morgen auf der A31 in Höhe der Anschlussstelle Emden-Ost zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Ein 42-jähriger aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit einem Lieferfahrzeug ebenso die A31 in Richtung Leer wie eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Hage. Diese wollte die Autobahn an der Abfahrt Emden-Ost verlassen und ordnete sich auf der entsprechenden Abfahrt ein. Der 42-jährige wollte die Autobahn ebenfalls verlassen und wechselte vom Hauptfahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen. Hierbei übersah er die 25-jährige und kollidierte mit dem Pkw. Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde einem Krankenhaus in Emden zugeführt. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

Emden - Gegen 09:30 Uhr ist es dann im Stadtgebiet zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Emden ist von der Schwabenstr. in Richtung Schlesierstr. gefahren und wollte in diese einbiegen. Hierbei übersah sie eine 20-jährige Fahrradfahrerin, welche die Schlesierstr. in Richtung Fletumer Str. gefahren ist. Es kam zu einer Kollision, im Zuge derer die 20-jährige Emderin gestürzt ist. Mit einer Beinverletzung wurde sie einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht auch hier nicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell