Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.06.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen nach Unfallflucht gesucht++Trunkenheit im Straßenverkehr++Verstoß nach dem Waffengesetz-Zeugen gesucht++

Emden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wie der Polizei Emden erst kürzlich bekannt wurde, kam es bereits am 07.06.2022 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr am Südbahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Rangiermanöver einen ordnungsgemäß geparktes Pkw Audi A4 Avant und entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Uplengen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 19.06.2022 bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Pi Leer/Emden gegen 03:25 Uhr auf der Bührener Straße einen Fahrzeugführer, der mit seinem Fahrzeug in deutlich unsicherer Fahrweise in Fahrtrichtung Remels unterwegs war. Der Pkw bewegte sich nach rechts und links über die Fahrbahnbegrenzungen hinweg, zudem schaltete der Fahrer durchgehend das Fernlicht an und aus. Die Streifenwagenbesatzung entschloss sich zu einer Kontrolle des Fahrzeuges, wobei auffiel, dass die ersten Haltesignale von dem verantwortlichen Fahrer nicht wahrgenommen wurden. Nach einer geraumen Zeit kam das Fahrzeug zu Stehen. Die eingesetzten Kräfte bemerkten bereits bei der ersten Ansprache einen starken Alkoholgeruch, welcher aus dem Fahrzeuginneren ausging. Zudem wies der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus dem Bereich Uplengen deutliche Gleichgewichtsstörungen und eine verwaschene Aussprache auf. Eine erste Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,55 Promille. Der Mann, dessen Führerschein sichergestellt wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Westoverledingen - Verstoß nach dem Waffengesetz - Zeugen gesucht

Bereits am 31.05.2022 kam es am Dweelandsweg zu einem Vorfall, der sich als Verstoß gegen das Waffengesetz herausstellte. Ein Mitarbeiter einer Firma, welche in dem Bereich Erdarbeiten durchführt, berichtete gegen 14:00 Uhr, dass sein Arbeitsfahrzeug einen Schaden in der vorderen Verglasung aufweisen würde. Dieser Schaden stellte sich als Einschussloch heraus, bei welchem ein deutlicher Schaden an der mehrschichtigen Sonderverglasung des Fahrzeuges entstand. Der Vorfall trug sich zu, als das Arbeitsfahrzeug in der Arbeitspause stand und sich der 55-jährige Mitarbeiter noch auf dem Fahrersitz befand. Er sah einen Gegenstand in die Scheibe fliegen und hörte vernehmlich ein ploppendes Geräusch. Zudem flogen Glassplitter aus der Scheibe. Der Mann wurde nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalles konnte der Mitarbeiter erkennen, dass einige Meter weiter ein dunkelblauer, älterer Pkw Kombi für einige Zeit stand, dann aber die Örtlichkeit nach dem Vorfall verließ. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, diese an die Polizei in Leer zu leiten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

