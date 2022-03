Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Arbeitsfahrzeuges in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 27. Februar 2022, 19:30 Uhr, bis Montag, 28. Februar 2022, 5:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter*innen ein landwirtschaftliches Arbeitsfahrzeug von einem Betriebsgelände in der Straße "Ostkamp" in Wardenburg.

Zuvor bauten die Täter*innen Zaunelemente des Grundstückes ab, um einen roten Radlader der Marke Schäffer samt einem angebauten Mulcher der Marke Müthing von dem Hof zu fahren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Verbleib des auf dem Foto abgebildeten Radladers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

