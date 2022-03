Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kabeldiebstahl von Baustelle in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, in dem Zeitraum von Freitag, 25. Februar 2022, 16:30 Uhr, bis Montag, 28. Februar 2022, 8:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter*innen nahezu alle kurz zuvor verlegten Elektrokabel aus dem Rohbau eines Wohnhauses am "Alkeweg" in Nordenham entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täterschaft oder ein verdächtiges Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell