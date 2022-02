Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwerer Raub auf Tankstelle +++ Zeugenaufruf +++ Öffentlichkeitsfahndung

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 24. Januar 2022, ereignete sich gegen 18:35 Uhr ein schwerer Raub in einer Tankstelle an der Adelheider Straße in Delmenhorst.

Eine Pressemitteilung dazu erfolgte am Dienstag, 25. Januar 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5129788

Nach Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg sucht die Polizei Delmenhorst nun mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Täter.

Wie auf den angehängten Bildern zu sehen, handelt es sich um einen männlichen Täter, der schätzungsweise zwischen 16 und 20 Jahre alt ist. Er ist circa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelblaue Jogginghose mit einem etwa zehn Zentimeter breiten, weißen Längsstreifen an der Beinaußenseite. Darüber hinaus wies die Hose einen weißen Fleck an dem linken Hosenbein auf. Der Täter trug dazu einen dunklen Kapuzenpullover mit einem weißen Emblem auf der linken Brustseite, eine schwarze Wollmütze mit dunkelgrauen Rand, dunkelgraue Handschuhe sowie eine schwarze OP-Maske. Bei dem getragenen Schuhwerk handelte es sich um schwarze Sneakers mit weißer Sohle und einem weißen Emblem an der Innen- und Außenseite.

Personen, die Hinweise auf den abgebildeten Täter geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

