Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Verwaltungsgebäude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, in dem Zeitrahmen von Freitag, 25. Februar 2022, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 27. Februar 2022, 8:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Gebäude in der Fischstraße in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen öffneten zuvor gewaltsam ein Bürofenster und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten, die daraufhin durchsucht wurden. Entwendet wurde Werkzeug und Bargeld.

Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei Delmenhorst nach möglichen Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell