Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren unter Alkoholeinfluss in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 27. Februar 2022, kontrollierten Beamte der Polizei Brake gegen 23:45 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Straße "Colmar" in Ovelgönne.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer aus Ovelgönne alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille.

Die Beamten untersagten in der Folge die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell