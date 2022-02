Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Holdorf +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 27. Februar 2022, ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, kurz vor der Anschlussstelle Holdorf in einem dortigen Baustellenbereich.

Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer*in kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Warnbaken, sodass Sachschäden in einer Höhe von rund 500 Euro entstanden.

Die/der unbekannte Unfallverursacher*in entfernte sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort. Gegen die Person wurde ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell