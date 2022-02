Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülltonne brennt - Senioren in Sicherheit gebracht

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagmorgen haben Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Kurz nach 4 Uhr waren mehrere Papiermülltonnen im Hinterhof eines Seniorenheims in der Schumannstraße in Brand geraten. Der Rauch breitete sich auch im Gebäude aus.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte brachten insgesamt 120 Bewohner in anderen Gebäudeteilen in Sicherheit. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer beschädigte die Außenfassade des Seniorenheims. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell