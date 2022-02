Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an Schule

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in einer Schule in der Martin-Luther-Straße einen erheblichen Sachschaden hinterlassen. Der Hausmeister stellte am Mittwochmorgen fest, dass über das Baugerüst die unbekannten Täter über ein Fenster ins 3. Obergeschoss gelangten. Von dort aus bewegten sich die Täter durch das Gebäude und besprühten Wände, Tafeln, Bänke mit Farbe. Weiterhin beschädigten sie einen Fernseher und brachen eine Geldkassette eines Kopierers auf. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit muss zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 6 Uhr liegen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit rund um die Schule etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

