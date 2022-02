Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerer Unfall durch Wildwechsel

Hirschhorn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es auf der Landstraße 356 zwischen Hirschhorn und Weilerbach zu einem Unfall gekommen. Ein 34-jähriger Mann fuhr von Hirschhorn in Richtung Weilerbach. Nach Aussage des Fahrers querte ein Reh die Fahrbahn. Bei dem Versuch auszuweichen, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Opel prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. |cst

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell