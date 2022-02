Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall ist es am späten Montagabend direkt vor der Mall gekommen. Gleich mehrere Notrufe gingen am Abend bei der Polizei ein. Die Beamten stellten vor Ort in der Straße Fackelrondell, direkt vor der Mall, einen verunfallten PKW fest. Die Fahrerin eines BMW X5 befuhr zunächst die Richard-Wagner-Straße in Richtung Fackelrondell. Beim Abbiegen mit überhöhter Geschwindigkeit verlor die 18-jährige Fahrerin offenbar die Kontrolle über ihren PKW und prallte zunächst gegen einen Bordstein. Der Wagen überschlug sich und kam letztlich an einem Baum auf einer Grünfläche zum Stehen. Die Fahrerin sowie drei weitere PKW-Insassen wurden nicht verletzt. Auch weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle beauftragt.

