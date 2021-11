Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk: E-Scooter-Fahrer fährt gegen offenstehende Heckklappe - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 29. November 2021, 18:05 Uhr

Gestern Abend verletzte sich ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Unterbilk schwer. Er war mit einem E-Scooter gegen die offenstehende Heckklappe eines VW-Transporters gefahren.

Der Düsseldorfer war zur Unfallzeit mit dem E-Scooter auf dem Radweg der Bilker Allee in Fahrtrichtung Kronprinzenstraße unterwegs. Kurz vor der Florastraße kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit der offenstehenden Heckklappe des VW. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hatte ein 49 Jahre alter Mann das Fahrzeug in der dortigen Garagenzufahrt abgestellt, um Einkäufe auszuladen. Dabei ragte die geöffnete Klappe in den Radweg der Bilker Allee hinein. Bei der Kollision zog sich der 28-Jährige schwere Verletzungen zu, die in einer Düsseldorfer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

