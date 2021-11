Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 59 - Duisburg - Pkw prallt nach Alleinunfall in Schutzplanke - 30-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. November 2021, 1:15 Uhr

Bei einem Alleinunfall in der vergangenen Nacht auf der A 59 verletzte sich ein 30-jähriger Mann so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Duisburger Krankenhaus brachten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 30-jähriger Mann mit seinem Seat Ibiza auf der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er kurz hinter der Anschlussstelle Duisburg Duissern die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst rechts und dann links gegen die Schutzplanke. Dadurch verletzte sich der 30-Jährige aus Duisburg so schwer, dass Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in eine Duisburger Klinik brachten. Die Fahrbahn blieb kurzzeitig gesperrt.

