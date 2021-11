Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Pkw kollidiert mit Kleinkraftrad - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 29. November 2021, 05:08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Eller wurde ein Kleinkraftradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf beabsichtigte ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai aus einer Grundstücksausfahrt auf der Deutzer Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Er übersah dabei offenbar einen 53 Jahre alten Mann, der mit seiner Piaggio auf der Deutzer Straße stadteinwärts fuhr. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Piaggio-Fahrer sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

