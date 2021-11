Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Langenberger Straße

Ronsdorfer Straße - Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt - Blutprobe, Beschlagnahme des Führerscheins und Sicherstellung Pkw

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 28. November 2021, 02.19 Uhr

Weil er möglicherweise alkoholisiert am Steuer seines Autos saß, flüchtete ein 23-jähriger Deutscher in der Nacht auf heute vor einem Streifenteam und prallte mit seinem Mercedes AMG frontal gegen einen Laternenmast.

Ein Einsatzteam beobachtete kurz zuvor, wie der Fahrer eines Mercedes AMG mit offenkundig überhöhter Geschwindigkeit von der Langenberger Straße unter Missachtung der dortigen Trennung der Richtungsfahrbahnen nach links in die Gegenfahrbahn der Ronsdorfer Straße einbog. Daraufhin wendete der Streifenwagen um den Fahrzeugführer des Mercedes zu kontrollieren und den Verkehrsverstoß zu ahnden. Sofort beschleunigte der 23-jährige deutsche Fahrer des Mercedes das Fahrzeug und überquerte mehrere Kreuzungen bei rotzeigenden Ampeln. In Höhe der Kreuzung Ronsdorfer Straße / Höher Weg bog der Fahrer nach links ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Sowohl der Fahrer als auch der 19-jährige deutsche Beifahrer standen unter Alkoholeinfluss und blieben augenscheinlich unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Mercedes wurde ebenfalls sichergestellt. Obendrein fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug noch Pfefferspray und eine schussbereite PTB-Waffe.

Der 23-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell