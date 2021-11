Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Grabbeplatz - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - 20-Jähriger durch Taschenmesser verletzt - 18-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 26. November 2021, 23.50 Uhr

Mehrere Personen gerieten am Freitagabend unter dem Vordach der Kunstsammlung NRW in einen Streit, der sich zu einer Schlägerei entwickelte. Hierbei wurde ein 20-jähriger Deutscher durch ein Messer im Bereich des Rückens verletzt. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen erwiesen sich als nicht lebensgefährlich. Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf einen 18-jährigen Deutschen im Verlauf der Nahbereichsfahndung als Tatverdächtigen ermitteln.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

