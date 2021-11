Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Mann stürzt mit E-Scooter - Schwer verletzt - Hinweise auf Alkohol

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 25. November 2021, 22:42 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend in Unterbilk verletzte sich ein Mann schwer, nachdem er mit einem E-Scooter gestürzt war. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf fuhr der 34 Jahre alte Mann aus Luxemburg mit einem E-Scooter die Neusser Straße aus Richtung Ernst-Gnoß-Straße kommend in Richtung Rheinkniebrücke. In Höhe des Polizeipräsidiums verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er kam in eine Klinik, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

