Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Fahrradladen

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag versuchten bislang Unbekannte in ein Fahrradgeschäft und dessen Lager in Kaiserslautern einzudringen. Die Täter beschädigten zwei Türen. In beiden Fällen ist es nicht gelungen in das Geschäft in der Innenstadt einzudringen. An den Türen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. In der Nacht zum Montag ertappte eine Polizeistreife zwei dunkel gekleidete Personen am Fahrradgeschäft. Sie versuchten mit einer Brechstange, sich Zutritt zu verschaffen. Beim Erblicken der Einsatzkräfte flüchteten beide zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen.|cst

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell