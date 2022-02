Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuber wiedererkannt

Ramstein-Miesenbach (ots)

Eine Tankstellenmitarbeiterin informierte am Samstag die Polizei. Sie habe soeben den bislang noch flüchtigen Täter erkannt, der am 16. Februar 2022 die Tankstelle in Ramstein überfallen hatte (wir berichteten https://s.rlp.de/qkeJ1) . Er sei mit einem Fahrrad an der Tankstelle vorbeigefahren. Die Einsatzkräfte rückten aus und fahndeten nach dem Radfahrer. Die Beamten nahmen den Mann fest. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Kleidung des 20-Jährigen und stellte weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen laufen.

