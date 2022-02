Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Trunkenheit im Verkehr in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 02:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen den Fahrer eines Kleintransporters am Huntetor in Wildeshausen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige aus Wildeshausen stammende Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,12 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

