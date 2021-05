Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdieb bestiehlt Senior

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (22.05.), gegen 13 Uhr, soll ein Unbekannter einen Senior in einem Supermarkt am Ostwall angesprochen und ihn gebeten haben, zwei Euro zu wechseln. Der lebensältere Grevenbroicher wollte ihm den Gefallen tun und sah in seiner Geldbörse nach. Dass der unbekannte Mann ihm relativ nah kam und mitschaute, ließ ihn stutzig werden. Als der Mann sich wieder entfernt hatte, musste er den Verlust von Geldscheinen feststellen.

Der mutmaßliche Trickdieb soll etwa 50 bis 55 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er war mit einem dunklen Pullover bekleidet, einer dunklen Hose und einer dunklen Schirmmütze.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Betrüger setzen oft auf die Hilfsbereitschaft älterer Menschen, und oft genug haben sie Erfolg. Sie versuchen auf alle möglichen Arten, an Wertgegenstände, Bargeld oder gar Zugang zur Wohnung ihrer Opfer zu kommen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Informationen zum Thema Trickdiebstahl, auch bezogen auf den so genannten Geldwechseltrick, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

