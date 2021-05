Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch an der Geranienstraße - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am Samstagabend (22.05.), gegen 22:45 Uhr, wurden Anwohner an der Geranienstraße durch Geräusche auf mutmaßliche Einbrecher aufmerksam, die eines der Reihenhäuser ins Visier genommen hatten, und informierten die Polizei. Es zeigten sich sowohl Hebelspuren an der Hauseingangstür als auch ein eingeschlagenes Fenster, durch das die Tatverdächtigen nach ersten Erkenntnissen in das Haus eingedrungen sind. Die innenliegenden Räume waren offenkundig durchwühlt; die Höhe der möglichen Beute wird noch ermittelt.

Zeugen hatten zwei männliche Stimmen vernommen, die offenbar in einer osteuropäischen Sprache miteinander sprachen. Die Tatverdächtigen entkamen jedoch unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie man sich bestmöglich vor ungebetenem Besuch schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen (02131 300-0).

