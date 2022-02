Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Sachbeschädigung an Pkw in Nordenham - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26.02.2022, wurde in der Magdalenenstraße ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw auf der Beifahrerseite von einem bisher unbekannten Täter zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell