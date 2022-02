Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PKW-Fahrerin kommt bei Glätte in Butjadingen von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022, gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Butjadingerin mit ihrem Pkw die L 859, aus Richtung Roddens kommend, in Richtung Iffens. In Höhe des Mitteldeiches kam sie aufgrund der Straßenglätte nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und im wasserführenden Straßengraben zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

