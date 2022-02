Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Motorradfahrerin in Ovelgönne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 26.02.2022, gegen 13:40 Uhr, kam eine 23-jährige Varelerin beim Befahren der Neustädter Straße aus Richtung Frieschenmoorer Straße kommend in Richtung Colmar, mit einem Motorrad ausgangs einer Linkskurve offensichtlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich beim nachfolgenden Sturz auf den Grünstreifen leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell