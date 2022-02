Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee - Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am Freitag den 25.02.2022, zwischen 07:00 Uhr und 22:15 Uhr, kam es am Trendelbuscher Weg in Ganderkesee zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zum Objekt und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Münzgeld. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 4000 EUR geschätzt. Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell