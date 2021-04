Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täter entwenden Geldbörse aus Handschuhfach

Gütersloh (ots)

Wiedenbrück (SH) - Zwischen Mittwoch (31.03., 17:30 Uhr) und Donnerstag (01.04., 06:30 Uhr) entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse einer Anwohnerin der Freigerichtstraße in Wiedenbrück. Nachdem die 30-jährige Geschädigte ihren Pkw in ihrer Hofeinfahrt parkte und diesen verließ, vertraute sie auf die automatische Verriegelung des Fahrzeugs. Am nächsten Morgen ließ sich die Fahrertür jedoch öffnen, ohne den Funkschlüssel zu verwenden. Nachdem die 30-jährige das offene Handschuhfach bemerkte, registrierte Sie, dass ihre Geldbörse entwendet worden ist. Außerdem durchwühlten die unbekannten Täter eine Arbeitstasche, welche hinter dem Fahrersitz stand. Wertsachen aus der Tasche wurden nicht entwendet. Beschädigungen bzw. Einbruchsspuren am Pkw waren nicht vorhanden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Achten Sie bitte fortwährend darauf, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist und Sie keine Wertgegenstände zurückgelassen haben.

