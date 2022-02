Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Schule einer Kinder- und Jugendhilfe Einrichtung in Ganderkesee +++ Pkw entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitrahmen von Mittwoch, 23. Februar 2022, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 24. Februar 2022, 6:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Schulgebäude einer Kinder- und Jugendhilfe Einrichtung in der Oldenburger Straße in Ganderkesee ein.

Die Täter*innen hebelten zuvor ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Im weiteren Verlauf öffneten sie mehrere verschlossene Türen auf gewaltsame Art und Weise und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Personen entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines weißen VW Transporters T6 und folglich auch das Fahrzeug mit Oldenburger Kennzeichen, welches eine Aufschrift der Einrichtung aufweist.

Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 30.000 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen oder das entwendete Fahrzeug geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

