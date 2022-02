Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Geschäft im Stadtgebiet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 22. Februar 2022, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 24. Februar 2022, 15:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Geschäft für Dekorationsartikel an der Mühlenstraße, Ecke Schillerstraße, in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen verschafften sich Zutritt in das Geschäft indem sie eine Hintertür aufhebelten. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell