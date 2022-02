Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, in dem Zeitraum von 10:20 bis 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in dem "Brendelweg" in Delmenhorst.

Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer*in beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten, schwarzen VW Eos. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 2.000 Euro.

Die/der Unfallverursacher*in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, sodass ein Strafverfahren gegen die Person eingeleitet wurde.

Die Polizei sucht nach möglichen Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise geben können. Diese werden von der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

