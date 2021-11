Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fiat 500 gestohlen

Heinsberg-Straeten (ots)

Ein Fiat 500 Abarth mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der in einer Einfahrt an der Waldhufenstraße stand, wurde am Dienstag, 2. November, gegen 22.30 Uhr, gestohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell