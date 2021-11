Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Überholen gefährdet/ Verursacher und Zeugen gesucht

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Am Dienstag (2. November), gegen 21 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mann aus Gangelt mit seinem Pkw Opel die Bundesstraße 56 aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Niederlande. Er gab an, dass ihm drei Fahrzeuge entgegengekommen wären. Der hinterste Pkw sei dann ausgeschert, um den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei sei er in einem weiten Bogen gefahren, so dass er auf die Fahrspur für den Gegenverkehr geriet. Daraufhin habe er ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Nachdem er sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle gebracht hatte, hielt er am Fahrbahnrand an und verständigte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Bei dem überholenden Fahrzeug habe es sich um einen Pkw Mercedes gehandelt. Zur weiteren Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen, insbesondere den Fahrer des überholten Pkw sowie den Fahrer des Mercedes, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Informationen online über das Hinweisportal der Polizei einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

