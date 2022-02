Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, in dem Zeitraum von 5:25 bis 13:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter*innen in eine Wohnung in der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen hebelten eine Terrassentür auf, gelangten so in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Entwendet wurde Bargeld.

Die Polizei Delmenhorst sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen oder Personen, die verdächtige Umstände beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell