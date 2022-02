Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 in Dötlingen +++ Eine Person schwer verletzt +++ Korrektur

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 25. Februar 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213, Höhe der Simmerhauser Straße in Dötlingen schwer verletzt.

Gegen 6:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Vechta die B213 in Richtung Wildeshausen und beabsichtigte nach links in die Simmerhauser Straße abzubiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit beziehungsweise die Entfernung eines entgegenkommenden, 27-jährigen Pkw-Fahrers aus Wildeshausen falsch ein. Trotz einer Bremsung und einer Ausweichbewegung konnte der Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen in ein Krankenhaus.

An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von rund 6.000 Euro.

Die B213 war zunächst für circa eine halbe Stunde voll und anschließend bis etwa 8:00 Uhr halbseitig gesperrt.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell