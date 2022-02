Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneut Autoscheiben eingeschlagen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstag- und Sonntagmorgen wurden der Mainzer Polizei erneut mehrere Autoaufbrüche im Bereich der Altstadt gemeldet.

Insgesamt wurden drei Autos beschädigt. An einem roten VW Polo und einem braunen Opel Simca wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. An einem BMW schlugen die bislang unbekannten Täter sogar die Heckscheibe ein. Wertgegenstände wurden aus dem Innenraum der Autos gestohlen. Alle Autos waren am Fahrbahnrand geparkt.

Bereits letzte Woche kam es im Stadtgebiet zu mehreren Autoaufbrüchen. In allen Fällen wurden Autoscheiben eingeschlagen und kleinere Gegenstände entwendet. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder weiteren gleichgelagerten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell