Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzer Fußballfan verletzt sich bei Sturz in der MEWA-Arena

Mainz (ots)

Während der Begegnung in der 1. Fußballbundesliga zwischen Mainz 05 und der TSG Hoffenheim zog sich ein Fan der 05er schwere Verletzungen zu. Beim Torjubel nach dem Führungstreffer durch Jae-Sung Lee in der 79. Spielminute stürzte der 29-jährige im Stehplatzbereich ca. vier bis fünf Meter in die Tiefe. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Videoaufnahmen, dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell