Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Überregional operierende "Dachhaie" verursachen Schaden in Höhe von 1.500,- EUR

Nieder-Olm (ots)

Am Freitagvormittag wurde in Nieder-Olm ein Fall von sogenannten "Dachhaien" gemeldet. Alarmiert wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Nachbarn, der eine Gruppe unseriös wirkender Arbeiter beobachtete, welche sich an der Dachrinne des Nachbargrundstücks zu schaffen machten. Als er diese auf ihre Arbeiten ansprach, stiegen sie zügig in ihren PKW und verließen die Örtlichkeit.

Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass die fünf Männer unter fadenscheinigen Angaben, sie seien von der Verbandsgemeinde beauftragt worden, mit den Arbeiten begonnen hätten.

Die fünf Personen beschrieben die Zeugen wie folgt: - männlich - 30-45 Jahre alt - dunkle Haare - dunkel gekleidet, teilweise Arbeitskleidung

Durch die verpfuschten Arbeiten entstand an dem Wohnanwesen ein Schaden in Höhe von 1.500,- EUR. Das abgelesene Kennzeichen konnte einem weiteren gemeldeten Fall aus Ludwigshafen am Rhein zugeordnet werden. Die Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei Mainz warnt zum wiederholten Male vor den sogenannten "Dachhaien". Lassen Sie sich nicht auf vermeintliche Handwerker ein, die unangemeldet und ohne Auftrag zu Ihnen kommen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, holen Sie Familienmitglieder oder Nachbarn dazu und informieren Sie die Polizei! Wenn Ihnen Fahrzeuge oder Personen verdächtig vorkommen, wenden Sie sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder rufen Sie die 110!

