POL-DEL: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Unfallflucht im Autobahndreieck Stuhr

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 26.02.2022, ereignete sich gegen 20:15 Uhr im Autobahndreieck Stuhr auf der Tangente von der A 28 auf die A 1 in Richtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz.

Eine 24 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Laatzen befuhr die A 28 und wollte im Dreieck Stuhr auf die A 1 in Fahrtrichtung Bremen auffahren. Dabei überholte sie in der Tangente den Pkw eines Zeugen mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und geriet im Kurvenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Außenschutzplanke. Dabei wurde das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Die Unfallfahrerin setzte ihre Fahrt jedoch unmittelbar danach fort, obwohl ein Reifen am Fahrzeug stark beschädigt war. Etwa zwei Kilometer weiter auf der A 1 blieb dann das Fahrzeug auf Grund seiner Beschädigungen auf dem Standstreifen stehen. Der Unfallzeuge befand sich weiter hinter dem bis dahin flüchtenden Pkw aus Hannover und sicherte das Fahrzeug auf dem Standstreifen ab.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der 24 Jahre alten Unfallverursacherin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,0 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein der Fahrerin beschlagnahmt. Ihr wurde das Führen von Kraftfahrzeugen bis zu Erlass einer richterlichen Entscheidung untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der unfallbeschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

