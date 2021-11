Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hyundai Santa Fe gestohlen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18:00 bis 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter vom Firmengelände eines Autohändlers in der Zweibrücker Straße zunächst das Kennzeichenpaar, PS-S XXXX, von einem Vorführwagen, um anschließend einen dort abgestellten Hyundai Santa Fe zu stehlen. Der SUV hat einen Wert von 42.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell