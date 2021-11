Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Störung der Totenruhe, Vandalismus auf Friedhof

Busenberg, katholischer Friedhof (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 31.10.2021 auf Montag, den 01.11.2021 wurden auf dem katholischen Friedhof Busenberg durch bislang unbekannte Täter mehrere Grabstätten angegangen und die Bepflanzung beschädigt bzw. herausgerissen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und mögliche Geschädigte darum, sich mit der Polizeiinspektion Dahn (Tel.: 06391/9160 oder per E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. /pidn

