Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nötigung im Straßenverkehr

Schauerberg (ots)

Am Mittwoch, 27.10.2021 gegen 16:30/17:00 Uhr kam es in Höhe Sportplatz Harsberg bzw. Ortseinfahrt Schauerberg zu einer Nötigung einer Verkehrsteilnehmerin. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer eines schwarzen BWM, werden gebeten, sich unter piwaldfischbach-burgalben.rlp.de oder 06333 9270 mit der Polizei Waldfischbach-Burgalben in Verbindung zu setzen.

