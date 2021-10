Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW Panne mit Folgen

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021, um 18:13 Uhr wurde ein stark qualmender PKW in der Klosterstraße, Pirmasens durch die Feuerwehr der Stadt Pirmasens gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass an dem PKW der Kühler geplatzt war, was zu der nicht unerheblichen Qualm Entwicklung führte. Ermittlungen ergaben schließlich, dass der 81-jährige Fahrzeugführer aus Pirmasens über keinen entsprechenden Führerschein mehr verfügte. Somit muss er sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges verantworten. | pips

