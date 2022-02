Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigungen an Bushaltestellen im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Sonntag, 27. Februar 2022, auf Montag, 28. Februar 2022, beschädigten bislang unbekannte Täter*innen die Glasscheiben von fünf Bushaltestellen im Stadtgebiet Delmenhorst.

Zwei der betroffenen Bushaltestellen befinden sich in der Adelheider Straße. Darüber hinaus wurde jeweils eine Haltestelle in der Bremer Straße, in dem "Dwoberger Dorfschaftsweg" sowie in der Landwehrstraße beschädigt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

