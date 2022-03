Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schuppenbrand in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28. Februar 2022, brannte gegen 21:10 Uhr ein Schuppen in dem "Bäkenweg" in Hude.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Schuppen, in welchem Kaminholz gelagert war, sowie außerhalb des Schuppens abgestellte Mülltonnen in Flammen.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wüsting löschten den Brand. Die Schadenshöhe wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.

