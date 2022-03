Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Verwaltungsgebäude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 26. Februar 2022, 10:30 Uhr, bis Montag, 28. Februar 2022, 4:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Verwaltungsgebäude des Deutschen Roten Kreuzes in der Schulstraße in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen hebelten zuvor ein Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf brachen sie eine Bürotür und das Mobiliar auf, um die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell