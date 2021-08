Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 24-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in einer Fachklinik untergebracht

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Unterbringungsbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, eine schwere Brandstiftung begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Mittwoch, 25.08.2021, gegen 12.30 Uhr das Haus seiner Eltern in der Edenkobener Straße aufgesucht und betreten haben. Hier soll er an mehreren Stellen Feuer gelegt haben, sodass sich rasch ein Brand entwickelte. Zumindest die Erdgeschosswohnung wurde dabei unbewohnbar beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war schnell am Brandort und konnte das Feuer rasch löschen, bevor es auf das gesamte Anwesen übergreifen konnte.

Der Hintergrund der Tat dürfte nach derzeitigem Erkenntnisstand in familiären Auseinandersetzungen und einer verminderten Einsichtsfähigkeit des Beschuldigten zu suchen sein.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 24-Jährige dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach der Eröffnung des Unterbringungsbefehls wurde er in einer Fachklinik untergebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell