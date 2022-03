Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Leutesheim - Schwelbrand

Kehl (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Poststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen war es mutmaßlich aufgrund des falschen Umgangs mit heißen Aschenresten glücklicherweise nur zu einem Schwelbrand gekommen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Bewohner durch Rauchgase verletzt und musste zur Beobachtung in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr Kehl war mit 25 Wehrleuten im Einsatz.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell