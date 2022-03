Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Montagnachmittag in der Lange Straße. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW wollte von der B500 in die Lange Straße einfahren. Hierbei übersah er beim Abbiegen eine von rechts kommende Suzuki-Fahrerin. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Eine im Suzuki befindliche Beifahrerin wurde leicht verletzt.

