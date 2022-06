POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.06.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am 28.06.2022 kam es gegen 12:31 Uhr auf der BAB 31, Fahrtrichtung Emden, zwischen den Anschlussstellen Neermoor und Riepe zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem Hauptfahrreifen befindlicher Lkw mit Anhänger kam durch einen Reifenplatzer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitschutzplanke. Nach der Kollision geriet das Fahrzeuggespann in Schräglage und blieb auf der Mittelleitschutzplanke liegen. Die Autobahnpolizei Leer und die Autobahnmeisterei richteten umgehende Absperr- und Umleitmaßnahmen ein. So wurde die Fahrbahn in Richtung Emden vollständig, in der Gegenrichtung halbseitig gesperrt. Der Fahrer des Lkw-gespannes wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Dier Bergung des Lkws erfolgte durch ein Fachrunternehmen. Gegen 15:38 Uhr waren die gesperrten Bereiche wieder freigegeben. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Weener - Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Am 29.06.2022 kam es im Bereich Weener-Vorwerk gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 436 in Fahrtrichtung Weener. Eine 60-jährige Frau aus Weener kam nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab, geriet mit ihrem PKW Ford auf den Grünstreifen und kollidierte nach etwa 25 Metern mit einem Leitpfosten. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Weeneranerin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Diese blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die 60-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, da sie sich unter anderem von dem Unfallort entfernte, ohne die Polizei zu informieren. Zusätzlich warnt die Polizeiinspektion Leer/Emden vor der Gefahr der Übermüdung im Straßenverkehr.

Leer - Auffahrunfall mit drei PKW

Am 28.06.2022 kam es gegen 17:25 Uhr auf der Heisfelder Straßen zu einem Auffahrunfall. Ein 80-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem VW die Heisfelder Straße in Richtung Neermoor. Hinter ihm fuhr eine 30-jährige Frau aus Brinkum mit ihrem Audi. Beide mussten verkehrsbedingt anhalten. In Höhe der Anschlussstelle Leer/Nord fuhr eine 37-Jährige aus Moormerland mit ihrem VW vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Audi der 30-Jährigen auf, welche auf den vorausfahrenden VW des 80-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden die 30-Jährige und ihr 4-jähriges Kind sowie die 37-Jährige leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

